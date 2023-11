« Noël à Maple Valley » : votre téléfilm de Noël ce 6 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noël à Maple Valley » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 6 novembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien lancer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Noël à Maple Valley ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noël à Maple Valley » : l’histoire

Erica et sa famille possèdent une propriété dans le Montana. Ils travaillent dans leur ferme et gagnent leur vie grâce au sirop d’érable qu’ils produisent ainsi qu’aux activités de Noël qu’ils organisent, chaque année. Mais le jour où Ina, la matriarche de la famille, annonce qu’elle prend sa retraite, Erica et sa sœur Heidi se voient confier la ferme. Lorsque le voisin leur apprend qu’il s’apprête à vendre sa propriété, Erica y voit une occasion d’agrandir leur terrain et ainsi d’augmenter la production. Mais un beau jour, Aaron, un promoteur immobilier, se rend dans la région à la demande de son père afin de se renseigner sur la propriété en vente. L’arrivée de cet homme va chambouler le quotidien d’Erica. Entre attirance, concurrence et désaccords familiaux, elle va se retrouver confrontée à plusieurs choix qui reposent sur une seule et même question : faut-il suivre la voie du cœur ou celle de la raison ?

Noël à Maple Valley, interprètes et personnages

Avec : Peyton List (Erica Holden), Andrew W. Walker (Aaron Davenport), Frances Flanagan (Ina Holden), Ella Cannon (Heidi Holden)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre dans l’allée des sapins ».

« Coup de foudre dans l’allée des sapins » : l’histoire et le casting

Meg Reilly a un magasin de musique dans l’Allée des Fêtes de Noël, une rue historique du centre de Denver. Mais la rue est menacée de démolition pour y construire des immeubles de bureaux. Avec l’association des commerçants, de ses amis et de sa famille, elle se bat pour sauver l’esprit et la tradition que cet endroit représente pour tous.

Avec : Alicia Witt (Meg Reilly), Andrew W. Walker (Nate Williams), Drake Hogestyn (Benjamin Reilly), Briana Price (Emma)