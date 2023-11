Pierre Arditi se confie sur son malaise sur scène (VIDÉO SEPT À HUIT)

Publicité





Sept à Huit du 19 novembre 2023 – Pierre Arditi s’est confié hier dans l’émission de TF1 « Sept à Huit ». Le regard de Pierre Arditi, 78 ans, n’a rien perdu de sa malice, mais il célèbre, avec une gravité nouvelle, son retour sur les planches, après un mois de repos forcé.





« Je vais bien (…) j’avance vers le terme. (…) Je suis vivant donc ça va. Il n’y a pas plus merveilleux que la vie » a déclaré Pierre Arditi dans le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara.







Pierre Arditi dans Sept à Huit, il parle de son malaise et de sa vision de la vie

Pierre Arditi, qui aura 79 ans dans quelques jours, évoque avec une gravité nouvelle, son retour sur les planches, après un mois de repos forcé. Rappelons qu’il a fait un malaise sur scène le 27 septembre dernier alors qu’il était au théâtre aux côtés de Muriel Robin en pleine représentation de la pièce « Lapin ».

« En un instant, en une fraction de seconde j’ai senti que je perdais pied. (…) Je me suis éteins, je me suis effondrée dans les bras de Muriel Robin. » a-t-il expliqué, ajoutant qu’il était inconscient et qu’il s’est réveillé entouré de ses proches à l’hôpital. « Il faut tenir compte des signes avant coureurs que vous envoie la vie »



« Il faut la brûler la vie. Je la brûle mais un petit peu moins, parce que je voudrais qu’elle dure un petit peu plus longtemps« , confie-t-il. Se considérant lui-même comme une machine à jouer, l’acteur a toujours enchaîné les films et les pièces.

« C’est ma vie, oui. Si on me disait que je ne peux plus faire ça, je mourrai tout de suite« , dit-il. Pierre Arditi réalise d’ailleurs de façon très palpable qu’il est populaire. « Honnêtement, c’est mon principal titre de gloire, c’est-à-dire que les gens savent qui vous êtes et gardent une petite place de vous à l’intérieur d’eux-mêmes. Qu’est-ce qu’on peut espérer de plus que ça ? Rien. Quand c’est comme ça, on est immortel »

