Sept à huit du 5 novembre 2023, sommaire et reportages – Demain soir et comme tous les dimanches sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 5 novembre 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Rafales à 200 kms/h, et vagues de 10 mètres. Au coeur de la tempête qui a balayé le nord-ouest de la France.



🔵 Portrait du trublion de la gastronomie, Norbert Tarayre. Il est désormais derrière les fourneaux d’un 5 étoiles.

Dans « 7 à 8 »

🔵 La guerre de l’occasion : téléphones, machines à laver ou paquets de couches. Comment réaliser des affaires en achetant de la seconde main ?

🔵 Et Gabriel Attal dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Parler de lui, de son histoire, Gabriel Attal avait toujours refusé jusque-là. Si le très populaire Ministre de l’Éducation Nationale choisit de révéler qu’il a été un enfant harcelé, c’est, affirme-t-il, dans le seul espoir d’aider ceux qui, aujourd’hui à leur tour, traversent ces souffrances, et leur dire qu’on peut les surmonter et cicatriser.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 novembre 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.