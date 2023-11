Star Academy du 26 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 26 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de samedi pour les académiciens sur le plateau du prime.





Les élèves retrouvent Marlène et Lucie et la pression monte pour les nominés. Et à 11, les élèves doivent se préparer pour l’hymne découpé de façon différente. Pour les nommés, l’hymne fait du bien puisque c’est la seule chose qui ne change pas.







Publicité





Vianney arrive sur le plateau et salue les élèves. Margot lui confie qu’elle aurait adoré chanter avec lui. Vianney est content de les voir évoluer et leur parle avec beaucoup de bienveillance. Il répète ensuite « Le feu » avec Pierre.

Les répétitions s’enchainent, Marie-Maud est très stressée et inquiète. Avec Héléna, elles appréhendent d’être séparées. Coach Joe vient voir les nommés et principalement Marie-Maud. Il la prend à part pour lui parler parce qu’il sait qu’elle manque de confiance en elle. Il essaie de la rebooster et lui fait un câlin !



Publicité





Pour tout le monde, les répétitions s’enchainent. Florent Pagny rejoint Pierre pour répéter « Et un jour une femme ».

Les nommés préparent la battle secrète, ils ont réussi à garder leurs chansons secrètes jusqu’au bout !

Le prime commence. Florent Pagny rejoint Axel pour une énorme surprise. Tout s’enchaine et à la fin du prime, c’est Clara et Julien qui sont sauvés par le public. Les élèves choisissent de sauver Héléna, Marie-Maud est donc éliminée. Les autres académiciens reprennent le bus pour rentrer au château.

On découvre ensuite une partie du Debrief de ce dimanche. Cécile est venue au château aux côtés de Slimane ! Il les félicite pour le prime, ils sont tous progressé mais on voit encore qu’il y a les élèves d’un côtés et les artistes de l’autre. Slimane leur conseille de prendre confiance en eux.

Cécile félicite les élèves et leur dit de ne rien lâcher. Le Debrief commence avec Axel, Cécile salue le fait qu’il ait utilisé la force de Florent Pagny pour le porter. Slimane a trouvé qu’Axel a assuré, il le félicite et dit que ça se voyait que Florent Pagny était très content.

On continue avec le tableau de Pierre et Candice sur Grease. Cécile a trouvé que ça manquait encore de naturel pour Pierre mais ça progresse. Elle salue la belle présence de Candice mais elle doit contrôler sa respiration, il y a des faussetés et essoufflements. Elle doit travailler sa justesse.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 26 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.