Plus belle la vie : un acteur phare de « Demain nous appartient » au casting !

Retour de Plus belle la vie, infos nouveau casting – Bientôt un mois que les tournages de la série marseillaise « Plus belle la vie » et ce samedi marque une date anniversaire. En effet, c’est il y a un an jour pour jour que France 3 diffusait le tout dernier épisode de la série quotidienne qui a fait les beaux jours de la chaîne !





Désormais, c’est pour une diffusion sur TF1 que les tournages ont repris, pour le plus grand plaisir des acteurs et des fans. Et du côté de nouveaux acteurs au casting, ça se précise.







En effet, on apprend qu’un acteur phare de « Demain nous appartient » rejoint le casting de « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il s’agit de Guillaume Faure, qui a longtemps incarné le « tueur aux alliances » dans DNA. Il a également joué dans la série « Clem ».

L’acteur incarnera le personnage de Louis Robbie mais on n’en sait pas plus pour l’instant.



Rappelons que l’on a précédemment annoncé les arrivées d’Anthony Joubert, Diane Dassigny, Iñaki Lartigue, Jeremy Charvet, ou encore Johanna Boyer, Jade Pradin, et Florian Abboud.

PHOTO Guillaume Faure intègre le casting de Plus belle la vie