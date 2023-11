Star Academy, les évaluations du 7 novembre : résumé complet, Julien fait pleurer les profs

Publicité





Star Academy, les évaluations du 7 novembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu les toutes premières évaluations de la Star Academy 2023. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés demain soir !





Le thème était de raconter leur histoire personnelle à travers une chanson et une danse.







Publicité





Star Academy : Margot ouvre le bal des évaluations

C’est Margot qui est la première à passer son évaluation devant le directeur, Michael Goldman, et les professeurs. Elle chante « Ne jamais oublier » de Flo Delavega. Une chanson qui représente sa philosophie de vie. A la fin de sa prestation, Margot pleure. Elle enchaine avec la danse, elle a choisi « Tattoo » de Loreen. Quand elle rentre au château, tout le monde l’applaudit. Les élèves on trouvé ça top.

Place ensuite à Héléna. Elle chante « Si t’étais là » de Louane. Une chanson qui la touche énormément et qui lui rappelle qu’elle a perdu son grand frère quand elle avait 5 ans. Il n’avait que 20 ans et elle pense tout le temps à lui. Cécile ne peut retenir ses larmes, elle est très émue. Place ensuite à la danse, elle a également choisi « Tattoo » de Loreen. Les élèves l’applaudissent à son retour au château et l’informent qu’elle a fait pleurer Cécile, Héléna ne l’avait même pas vu.



Publicité





On continue avec Axel. Il reprend « Half A Man » de Dean Lewis. Il explique avoir choisi ce titre parce qu’il se sent formaté, on l’a jamais laissé être totalement lui-même. Cécile est encore une fois émue. Axel a les larmes aux yeux en fin de prestation ! Il enchaine avec la danse, sans ses lunettes, et lui aussi sur « Tattoo » de Loreen. En sortant de la salle, Axel est submergé par l’émotion. Il est applaudi et plusieurs élèves lui font des calins.

C’est Candice qui passe ensuite. Elle chante « I will survive » de Gloria Gaynor. Elle explique que ça représente le combat qu’elle mène contre sa peur d’être elle-même et sa timidité, suite à de mauvaises expériences. Elle danse ensuite sur « Comportement » de Aya Nakamura. Les autres élèves la félicitent !

Place à Victorien, qui reprend « U-Turn (Lili) » de AaRON. Il explique que ça parle d’une tentative de sauvetage d’un proche contre ses propres démons. C’est ce qu’il a fait pendant longtemps et qui lui a forgé une armure autour de lui. Il enchaine avec la danse sur « Comportement » de Aya Nakamura. Quand il ressort, Victorien est content de lui.

Lola enchaine, elle est très émue et interprète « Monsieur Madame » de Loïc Nottet, en référence à la part d’ombre en elle qu’elle a toujours eu du mal à accepter. Elle s’est toujours sentie exclue petite et plus tard elle s’est battue contre une dépression et des trouble des conduites alimentaires. La chanson raconte toute la douleur qu’elle n’a jamais su exprimer. Elle danse ensuite sur « Tattoo » de Loreen. Lola craque en sortant, les autres l’accueillent avec un gros câlin.

On continue avec Djébril. Il reprend « Corps » d’Iseult, en référence à sa quête d’identité. Il a une part de masculinité comme de féminité, et on l’a toujours mis dans des cases. Cécile est très émue. Il danse ensuite sur « Tattoo » de Loreen.

Julien fait pleurer les professeurs de la Star Academy

C’est au tour de Julien. Il chante « Broken Vow » de Josh Groban, en mémoire de son père disparu. Cécile a encore les larmes… Malika est émue également. Adeline pleure ! Place ensuite à ma danse sur « Tattoo » de Loreen. Il retourne au château et on le félicite pour cette évaluation !

Lénie interprète « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero, en référence à sa relation compliquée avec son père. Elle n’a jamais senti d’amour de son père et ça lui a fait du mal. Elle est très émue et danse après sur « Comportement » de Aya Nakamura.

On poursuit avec Clara, qui reprend « Beautiful » de Christina Aguilera. Elle explique que ça fait référence au combat de sa vie. Elle se sent bien dans son corps mais le problème vient du regard des autres. Elle se bat pour qu’on l’accepte comme elle est. Elle enchaine avec sa danse sur « Tattoo » de Loreen. Elle est très émue en sortant et les autres la félicitent.

Place à Marie-Maud, qui chante « Si j’étais une autre » de Shaby, une chanson qui lui colle à la peau. Elle a un manque d’estime d’elle-même et la chanson parle de ça. Elle est prise d’un rire nerveux et a du mal à se concentrer ! Elle se lance et tout va bien. Elle a ensuite choisi « Comportement » de Aya Nakamura pour sa danse. Elle n’est pas contente d’elle et trouve qu’elle a mal chanté, les autres ne sont pas de son avis.

On continue avec Louis sur « Gaffe aux autres » de Jérémy Frérot et Ben Mazué, en référence à la timidité qui l’a longtemps bloqué. Il danse sur « Tattoo ». Les autres élèves le félicite, Louis est soulagé.

Et enfin on termine avec Pierre. Il interprète « Traversée d’hiver » de Gaël Faure, en référence à sa relation avec son père. Il danse ensuite sur « Tattoo ».

Tous les académiciens sont passés, ils vont devoir attendre mercredi soir en fin de quotidienne pour savoir qui sont les nominés. Il s’agira des trois moins bonnes prestations de ces évaluations et clairement aujourd’hui, le niveau était très bon et ça s’annonce compliqué !

A LIRE AUSSI : Star Academy 2023 : les invités du 2ème prime dévoilés !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.