Star Academy : qui a été éliminé lors du 2ème prime ? (résumé + replay du 11 novembre 2023)

Star Academy, résumé du prime 2 du samedi 11 novembre 2023 – C’est parti pour le second prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 13 académiciens interprètent pour la toute première fois leur hymne, « J’irai au bout de mes rêves ».





Julien ouvre le bal ce soir en duo avec Louane sur « Secret ». Surprise après la prestation, Julien retrouve sa petite soeur, Mélissa. Michael Goldman se dit impressionné par Julien et son professionnalisme, il salue le sérieux de toute la promo.







Place à Lénie, qui chante avec Jenifer « Ma révolution ». Adeline a adoré et félicite Lénie.

Axel et Candice reprennent « L’effet de masse » de Maël. Candice a vécu le harcèlement scolaire et ce titre la touche beaucoup. Cécile est très touchée par leur duo, elle félicite Axel d’avoir été à l’écoute et elle a trouvé Candice magnifique.



Place au classement des élèves. On découvre le top 13 : Axel est 3ème avec 15,2/20. Pierre est 2ème avec 15,4/20. Et Julien est 1er avec 16/20. Julien est très fier et salue ses camarades.

Le classement complet de la première semaine

1 – Julien 16

2 – Pierre 15,4

3 – Axel 15,2

4 – Lénie 15

5 – Lola 14,1

6 – Clara 13,6

7 – Héléna 13,5

8 – Victorien 13

9 – Marie-Maud 12,3

10 – Candice 11,9

11 – Margot 11,5

12 – Louis 11,3

13 – Djebril 10,9

Victorien chante avec Grand Corps Malade sur « Retiens tes rêves ». Grand Corps Malade félicite Victorien et l’invite sur l’un de ses concerts en janvier.

Magnéto sur la semaine au château

Marie-Maud, Candice, Carla, Lola et Lénie font un mash-up sur « Survivor » et « I WIll Survive ». Malika les félicite, elle a trouvé leur presta magnifique et elle est fière d’elles.

Place à Margot, qui défend sa place sur « Eblouie par la nuit » de Zaz.

Julien et Héléna chantent « Je vis pour elle » d’Hélène Ségara et Andréa Boccelli. Adeline félicite Héléna qui change de registre, et demande à Julien si l’opéra l’intéresse.

Pierre chante avec James Arthur, « Say you won’t let go ». James Arthur l’a trouvé fantastique. Michael Goldman dit que le défi est relevé, il a été « très largement à la hauteur ».

Julien, Axel, Victorien, et Pierre reprennent « Partir un jour » des 2be3. Malika est très fière d’eux.

Nikos annonce que la semaine prochaine, les évaluations auront lieu exceptionnellement lundi.

Djebril chante « Cry me a river » de Justin Timberlake.

Magnéto Star Ac Mix avec les images les plus drôles de la semaine.

Collégiale des élèves sur « L’important c’est d’aimer » de Pascal Obispo. Et surprise pour les élèves : Vitaa les rejoint sur scène ! On voit ensuite un message vidéo de James Blunt, qui sera présent sur le prochain prime, le vendredi 17 novembre.

On retrouve ensuite Richard Cocciante avec Clara et Axel.

Place à Louis, qui chante « Decrescendo » de Lomepal.

Magnéto sur la première semaine de cours

Héléna chante « Derrière le brouillard » avec Grand Corps Malade. Vitaa félicite Héléna.

Louis éliminé de la Star Academy 2023

23h40 : c’est l’heure du verdict. C’est Margot qui est sauvée par le public ! Les élèves doivent ensuite choisir entre Louis et Djebril.

Axel vote pour Djebril, Marie-Maud vote Djebril, Pierre vote Louis, Lola vote Djebril, Héléna vote Djebril, Candice vote Louis, Julien vote Louis, Victorien vote Louis, Clara vote Djebril, Lénie vote Djebril.

Djebril est donc sauvé, Louis est le premier éliminé de la Star Academy 2023. Les académiciens repartent dans le bus direction le château.

Star Academy 2023, le replay du premier prime du 11 novembre

