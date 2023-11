« Night and Day » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (12 novembre 2023)

Publicité





« Night and Day » de James Mangold est une énième fois en mode rediffusion ce soir, dimanche 12 novembre 2023, sur France 2.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de france.TV.







« Night and Day » : histoire

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu elle a trouvé l homme de ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d être un espion et le cauchemar commence.



Interprètes, casting

Avec dans les rôles principaux : Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis ou bien encore Jordi Mollà.

Le saviez-vous ?

– Tom Cruise a effectué la quasi totalité de ses cascades lui-même (exception faite d’une chute d’un toit);

– Ce film aurait pu s’appeler « Wichita et Trouble Man ». C’est en tout cas le titre qui avait été choisi lorsqu’il était encore au stade de projet;

– Le film a été tourné à Boston, Bridgewater, Danvers, New Bedford et Los Angeles (Etats-Unis), Séville et Cadix (Espagne), Port Antonio (Jamaïque) et pour une scène additionnelle à Salzbourg (Autriche);

– C’est Tom Cruise en personne qui a eu l’idée de la cascade durant laquelle il fait passer Cameron Diaz devant lui alors qui ‘est lancé à pleine vitesse au guidon d’une moto;

– Le film a généré 262 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré 1.755.434 spectateurs;

Bande-annonce vidéo

On termine comme souvent avec les images et la bande-annonce officielle du film…

« Night and Day » avec Tom Cruise et Cameron Diaz, à voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV