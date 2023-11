Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 6 novembre 2023

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 6 novembre 2023 – C’est parti pour la toute première quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur l’arrivée des élèves au château samedi soir après le premier prime.





Tous se tiennent la main et assistent à l’allumage des lumières du mythique château ! Ils entrent ensuite pour la première fois. Découverte de toutes les pièces : salon, cuisine, chambres. Lénie se dit « comme dans un rêve ». Ils trinquent et profitent du buffet qui les attendait dans la cuisine.







Marie-Maud s’installe au piano et tout le monde se met à chanter un titre d’Adele. Et tous commencent à faire connaissance. Entre Marie-Maud et Djebril, le courant passe déjà bien. Julien avoue à Lenie qu’elle lui fait penser à sa petite soeur. Il lui confie qu’il a perdu son papa et Lénie a perdu son beau-père, ça les rapproche…

Le lendemain matin, premier petit déjeuner au château. Le directeur, Michael Goldman, vient ensuite leur parler pour lancer la saison. Il leur donne le mot d’ordre : le travail ! Il va falloir beaucoup travailler.



Place ensuite à la photo de classe de la promo 2023. Les élèves regardent d’abord les photos des promos précédentes. Et place à leur photo devant le château !

Les élèves enchainent avec le Débrief du prime avec Cécile Chaduteau. Djebril est déçu de lui-même, Cécile a trouvé qu’il n’était pas authentique.

Clara pleure et n’est pas contente de sa prestation. Et Lenie a du mal à se regarder alors qu’elle a bluffé tout le monde. Marie-Maud pleure, Cécile lui dit de se faire confiance.

Cécile s’attaque à Lola, elle a trouvé qu’elle était dans le paraitre et qu’elle ne s’est pas dévoilée.

C’est l’heure ensuite des premiers appel. Lola pleure en appelant sa maman. Axel vient la réconforter. Après le Debrief, Djebril s’isole dans le jardin. Il ne se sent pas à sa place, Marie-Maud va le réconforter.

Michael Goldman est de retour pour annoncer le thème des premières évaluations de mardi. Il s’agira de raconter son histoire personnelle. Sur une chanson, ils vont devoir parler d’eux ! Ils vont aussi avoir une danse sur le même thème.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour faire travailler l’hymne aux élèves. Cette année, il s’agit de « J’irai au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman.

La soirée se termine dans la bonne humeur. Victorien et Lénie s’amusent, ils sont déjà très complices.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 novembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.