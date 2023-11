C à vous du 6 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 novembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ».





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 6 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Loi immigration au Sénat, conflit au Proche-Orient, antisémitisme… Olivier Veran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement

🔵 📌 Éric Dupond-Moretti jugé pour “prise illégale d’intérêts” par la Cour de justice de la République : un procès inédit s’ouvre aujourd’hui. On en parle avec Mathieu Delahousse, grand reporter au magazine l’Obs



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme Miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Frédéric Tellier, Benjamin Lavernhe, Laurent Desmard et Christophe Robert pour le film “L’Abbé Pierre – Une vie de combats”, en salle le 8 novembre; et Baptiste Beaulieu pour ses livres “Où vont les larmes quand elles sèchent”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 6 novembre 2023 à 19h sur France 5.