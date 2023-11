Tous en cuisine du 17 novembre 2023 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité





Tous en cuisine du 17 novembre 2023 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce vendredi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous un nouveau numéro de « Tous en cuisine » spécial « Menus de fêtes ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour.





Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement. Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Tous en cuisine du 17 novembre 2023 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

BUFFET : SANDWICH DE CREVETTES EN TEMPURA, AVOCAT ET SAUCE PIMENTÉE



9 crevettes décortiquées crues

100g de farine

2 oeufs

100g de chapelure panko ou de pain

6 feuilles de salade romaine

Quelques feuilles de coriandre ciselées

6 tranches de pain de mie sans croûte d’1 cm d’épaisseur

2 avocats épluchés puis réduits en purée à la fourchette

Huile neutre

Pour la mayonnaise pimentée :

3 cuil. à soupe de mayonnaise maison

1 cuil. à soupe de sauce sriracha

1 cuil. à soupe de sauce aigre-douce

1 cuil. à café d’huile de sésame grillée

TARTINADE DE FRUITS SECS ET MIEL, SAUMON FUMÉ

300g de fromage frais

1/4 botte de coriandre hachée

1/4 botte de persil plat haché

3 cuil. à soupe de graines de chia

2 cuil. à soupe de miel liquide

12 tranches de pain (type baguette) toastées

6 tranches de saumon fumé coupées en fines lamelles

Quelques quartiers de citron jaune

40g de noix concassées et toastées

50g de pistaches concassées toastées

60g de cranberries coupées en petits cubes

Fleur de sel et poivre du moulin

OEUFS, SAUCE CÉSAR

4 oeufs

4 tranches de lard paysan très fines

1 cuil. à soupe de chapelure panko

2 cuil. à soupe de mayonnaise

Le jus d’1/2 citron jaune

1 cuil. à soupe de pâte d’anchois

1 cuil. à soupe de câpres

Quelques feuilles de céleri branche

Huile d’olive

Fleur de sel, sel fin et poivre du moulin

Le saviez-vous ?

Instructions, marche à suivre

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h30 sur M6 et 6PLAY.