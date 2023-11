Ici tout commence du 17 novembre : Souleymane surpris face à Antoine (résumé + vidéo épisode 798 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 798 – L’heure est à la réconciliation entre Antoine et Souleymane ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Antoine va finalement venir voir son fils pour se parler…

Ici tout commence du 17 novembre 2023 – résumé de l’épisode 798

Antoine décide d’aller parler à son fils et il fait son mea-culpa ! Souleymane est très surpris, son père lui dit qu’il est un mec bien même s’il ne cautionne pas ce qu’il a fait. Souleymane en profite pour demander à Antoine s’il serait toujours d’accord pour héberger Carla pendant sa grossesse. Antoine finit par accepter.

En aidant Carla, Rose fait une découverte bouleversante… Et à l’économat, Enzo prend David et Jude en flagrant délit. Et à L’institut, un nouvel ami fait fondre Pénélope.

Ici tout commence du 17 novembre 2023 – vidéo premières minutes



