Demain nous appartient du 17 novembre : Dorian pris au piège, le père de Corentin fait un aveu (résumé + vidéo épisode 1559 en avance)

Demain nous appartient du 17 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1559 de DNA – Dorian va se retrouver en bien mauvaise posture ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Corentin va le piéger et Dorian va être en danger de mort…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 17 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1559

Le père de Corentin est toujours en garde à vue, Soraya le retrouve. Elle est son avocate et doit préparer sa défense. Elle lui demande de lui dire s’il a tout dit à la police… Le père du jeune homme assure à Soraya qu’il n’est pas impliqué dans cette affaire mais il lui avoue avoir des regrets et des remords sur sa façon d’avoir géré Corentin depuis la mort de sa mère…

Pendant ce temps là, Dorian se rend à un rendez-vous soit disant donné par Camille par sms. Mais en réalité, il s’agit d’un piège de Corentin ! Camille et Luna finissent par le comprendre et sont obligées de faire front commun pour tenter de le sauver. Quant à Soraya, elle se sacrifie et décide de quitter Gabriel.

Et un nouvel élève vole au secours de Violette.

VIDÉO Demain nous appartient du 17 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.