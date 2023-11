« Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » : votre téléfilm de Noël ce 17 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 17 novembre 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » : l’histoire

Le couple de Becca et Robby va mal. Pour Noël, ils tentent de s’accorder quelques jours de vacances ensemble. Ils ne croient pas vraiment en cette solution pour sauver leur mariage, mais dans le petit village de Gracious, rien ne se passe comme ils l’avaient imaginé.

Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi !, interprètes et personnages

Avec : Marisol Nichols (Becca), Kristoffer Polaha (Robby)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Retrouve-moi pour Noël ».

« Retrouve-moi pour Noël » : l’histoire et le casting

Joan doit préparer le mariage de son fils, Liam, et de sa fiancée Katie dans la ville où elle a rencontré son mari, trente ans plus tôt. Mais elle découvre que l’oncle de Katie, Paul, n’est autre que le bel inconnu avec qui elle a flirté le temps d’une journée, trente ans en arrière, juste avant de rencontrer son mari. C’est avec lui qu’elle avait rendez-vous devant le fameux sapin de Snowfall Lodge, mais il n’est jamais venu et elle a rencontré le père de ses enfants. Soucieuse de préserver l’image que son fils se fait de la rencontre entre ses parents, elle lui cache la véritable relation qu’elle a entretenue avec Paul. L’organisatrice du mariage quitte le navire et Joan doit assumer la préparation des derniers détails. Elle fait équipe avec Paul et ils vont à nouveau se rapprocher.

Avec : Catherine Bell (Joan), Mark Bellamy (Charlie), Luke Bilyk (Liam), Sage Kitchen (Katie)