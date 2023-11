Un si grand soleil du 15 novembre : Sylvio harcèle Janet (résumé et vidéo épisode 1276 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1276 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Achille a eu 18,5 en français, il en parle à Christophe. Il lui confie que c’est Eve qui lui donne envie de se dépasser. Cécile dit de ne pas l’attendre pour dîner, elle rentrera tard. Elle s’en va. Achille propose un ciné à Christophe, il ne répond pas et file. Il prétexte un rendez-vous à la clinique mais il suit Cécile, qui va prendre un avion pour Paris !

Sylvio vient voir Janet à l’hôpital. Elle lui dit avoir été clair, elle ne veut plus le voir. Il lui dit que c’est trop dur mais Janet lui dit que c’est mieux comme ça. Sylvio n’arrive plus à dormir, il ne fait que penser à elle. Il lui propose de repartir à zéro. Janet lui demande d’arrêter : c’est fini ! Et elle lui dit de ne plus venir sur son lieu de travail. Alain les interrompt et salue le père Sylvio.



Dans le bureau de Janet, Alain dit que Sylvio n’a pas l’air bien. Il l’a trouvé bizarre. Janet lui explique qu’elle lui a dit qu’elle arrêtait les maraudes. Elle n’a plus le temps. Alain lui dit que Clément va être content.

Chez L Cosmétiques, Enric fait de la méditation avant d’aller parler à Bastide. Il va lancer les négociations salariales et ça le stresse. Boris lui dit que son père est comme Elisabeth, il se fout de la vie des autres. Enric et Carine le trouvent sympa.

Boris retrouve Bilal, il lui apporte son café. Boris lui demande s’il a besoin de lui, Bilal lui dit que non. Boris renverse le café sur le travail de Bilal ! Il lui dit qu’il a foutu en l’air 2 jours de recherches. Bilal vient demander à Bertier de le débarrasser de Boris. Il lui dit que c’est Gaston Lagaffe et qu’il ralentit. Bilal lui dit que s’il le sort de son labo, il fera tout ce qu’il veut.

A Paris, Cécile retrouve Gaëlle Lestrac. Elle l’interroge sur le portrait robot qu’elle a fait du fleuriste… Cécile lui dit qu’ils ont des doutes sur ce portrait robot, elle pense qu’elle a voulu protéger le fleuriste, Gaëlle dit que non. Cécile lui rappelle que si elle ment, elle devient complice d’un tueur en série.

Manu a trouvé une autre potentielle victime du fleuriste, Pedro Morel, un chilien disparu l’été dernier. Il avait échappé à la justice de son pays. Becker va ouvrir une enquête dessus.

Cécile parle à Gaëlle de son mari, Christophe Lemeur. Elle lui demande s’il s’agit du fleuriste en lui montrant une photo… Elle lui dit qu’elle a besoin de savoir. Gaëlle lui assure que c’est pas lui !

Enric dit à Elisabeth qu’ils doivent trouver un moment pour les négociations salariales de fin d’année. Elle lui demande de lui dire tout de suite ce qu’il a en tête. Enric veut revaloriser les salaires en fonction de l’inflation, elle rigole et dit que ça coulerait la boite. Elle va réfléchir et reviendra vers lui rapidement.

Elisabeth interroge Bertier sur leur marge en 2023, elle compte offrir une prime aux salariés. Bertier en profite pour lui parler de Boris, qui empêche de travailler Bilal. Elisabeth dit qu’il doit prendre sur lui mais Bertier lui dit que Bilal veut démissionner. Elisabeth râle et s’en va… Elle reçoit justement un appel de Laumière au sujet d’un terrain à acheter. Elle profite de lui parler de Boris, Laumière dit de le virer s’il pose problème et il est désolé de lui avoir collé dans les pattes.

Boris fait un footing avec Laurine. Il est déçu d’avoir été viré, il aimait bien ses collègues. Laurine ne le comprend pas. Pendant ce temps là, Elisabeth rentre à la maison et parle de sa journée à Alain. Il lui dit que si elle est si occupée, c’est parce qu’elle le veut bien. Elle le prend mal.

A la clinique, Christophe reçoit un appel de Gaëlle. Elle lui dit qu’elle a fait ce qu’il lui a demandé, elle ne veut plus jamais avoir à faire à lui !

VIDÉO Un si grand soleil du 15 novembre extrait, Sylvio perd le contrôle

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.