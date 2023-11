Les Cinquante du 14 novembre : qui a remporté le joker ? (résumé + replay épisode 50)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 50 du mardi 14 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 50 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Scott, Myriam et Antoine ont été éliminés. C’est l’heure de dire au revoir.





Le Lion annonce ensuite un coup de folie. Ils doivent rester collés en câlin à 2 pendant 30min. Mission réussie ! Ils font montrer la cagnotte de 500 euros. Au suivant, Vivian fait perdre le coup de folie ! Tout le monde lui en veut…







Le Lion annonce un jeu de nuit dans l’arène avec à la clé, un joker ! Le Lion explique que le joker ne permettra pas de se sauver soi-même mais celui qui l’aura pour sauver le joueur de son choix, qui aura été éliminé après les votes !

Chacun doit allumer trois bougies et les garder allumées le plus longtemps possible. Et le Lion a placé des ventilateurs dans l’arène… Cassandra est la première éliminée. A la fin, il ne reste plus que Julie et Nicolas ! Et c’est finalement Nicolas qui remporte le joker ! Il est très content et prend sa revanche.



Après le jeu, Maissane ne quitte plus Nicolas d’une semelle…

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce mardi 14 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 15 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 51.