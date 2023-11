Un si grand soleil du 24 novembre : Elisabeth prend une décision... (résumé et vidéo épisode 1283 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1283 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 24 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain et Clément font du vélo. Alain demande à Becker si ça va mieux avec Janet. Il lui dit que oui alors qu’Alain lui parle du père Sylvio. Clément lui parle d’Elisabeth, Alain avoue en avoir mal d’être avec une chef d’entreprise.

Achille a préparé des pancakes pour Christophe et Cécile. Mais c’est raté, c’est trop cuit. Cécile propose un ciné samedi soir, Achille accepte mais il veut choisir le film. Christophe a le sourire.



Enric organise la grève chez L Cosmétiques. Boris les rejoint, il ne compte pas faire grève. Il pense que c’est une grosse erreur. Carine n’apprécie pas, mais Boris pense que s’ils ne livrent pas les clients pour Noël, ils vont couler la boite et tout le monde perdra son emploi. Boris est convaincu qu’Elisabeth ne virera pas Carine. Plus tard, Carine critique Boris auprès d’Enric.

Au commissariat, Becker retrouve Hugo… Il lui souhaite une bonne journée avec un sourire en coin, Manu remarque qu’il y a quelque chose mais Hugo ne veut rien dire.

Bertier fait signer des papiers à Elisabeth, qui est de mauvaise humeur. Il lui demande si elle a pris une décision au sujet de Carine et les augmentations de salaires. Elle le rembarre, il lui parle du préavis de grève. Bertier pense qu’elle devrait calmer le jeu en reprenant les négociations. Boris vient la voir, ils ont rendez-vous avec l’agence Ad’occ.

A la clinique vétérinaire, Charles ne va pas bien. Christophe lui propose de prendre quelques jours, il accepte. Christophe lui dit d’essayer d’oublier, tout peut s’oublier. Ensuite, Christophe réinitialise les données de son ordinateur pour effacer tout ce qu’il avait sur ses victimes…

Le rendez-vous de Boris et Elisabeth s’est bien passé. Mais Boris lui dit qu’il ne faudrait pas que le préavis de grève refroidisse l’agence en cas de conflit social. Il lui demande si elle est sure de ne pas vouloir faire un geste… Elisabeth le remet sévèrement à sa place.

Christophe est dans lac avec une barque, il se débarrasse des affaires du fleuriste…

Elisabeth revient vers Enric et Bertier avec une proposition. Elle propose une augmentation de 2% à partir de janvier 2024 et 2% supplémentaires en janvier 2025. Enric pense que c’est une proposition convenable. Et au sujet de Carine, Elisabeth annonce ne pas avoir l’intention de se séparer d’elle. Elle charge Enric de lui annoncer qu’elle passe en CDI !

Manu a chercher un lien entre les victimes du fleuriste et Pavel. Il n’a quasiment rien trouvé… Becker trouve que c’est mince. Hugo pense que ça ne marche pas.

Carine fait un pot pour fêter son CDI, Boris n’est pas invité… Bilal pense que c’est normal, il ne l’a pas soutenue.

Becker retrouve Janet, il lui offre un collier. Elle est ravie mais semble gênée… Clément lui dit qu’il l’aime et lui ne lui dit pas assez souvent. De son côté, Alain remarque qu’Elisabeth a eu une dure journée. Elle confirme mais lui dit avoir réussi à écarter le mouvement de grève. C’est Boris qui l’a faite changer d’avis.

Boris se plaint auprès de Laurine d’être mis à l’écart. Elle pense qu’il va devoir choisir entre les employés et sa boss…

Christophe fait les maraudes avec Hugo. Il pense quue Sylvio n’a pas le profil mais ils ont de fortes présamptions. Christophe lui dit que le fleuriste a peut être semé des indices contre le prêtre… Hugo n’y croit pas mais lui dit que s’ils se sont trompés, le fleuriste repassera à l’acte.

VIDÉO Un si grand soleil du 24 novembre extrait, Elisabeth recadre Boris

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.