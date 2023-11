Les Cinquante du 23 novembre : un éliminé et un sacrifice ! (résumé + replay épisode 57)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 57 du jeudi 23 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 56 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian a été éliminé. Il reste Romain et Cassandra, le Lion annonce que les joueurs ont décidé de sauver… Romain (5/6) !





Cassandra est éliminée (2/6). Simon est abattu et en colère, il a perdu Vivian et Cassandra en même temps. Amélie est soulagée pour Romain. Mélanie pleure.







Vivian et Cassandra font leur bagages et disent au revoir aux autres. Amélie décide d’aller parler à Vivian. Elle lui explique qu’il est allé trop loin. Elle lui conseille d’arrêter d’en faire trop. Vivian parle ensuite avec Simon, qui n’a pas voté pour lui… Vivian a du mal à l’encaisser, même Julie n’a pas voté pour lui. Julie lui explique que c’est l’accumulation de cette journée.

Simon prend le temps de parler à Cassandra, il lui montre qu’il tient à elle et qu’il a tout fait pour qu’elle reste. Simon s’en veut, il pleure.



Vivian et Cassandra s’en vont. Simon se sent mal et seul.

Le Lion annonce que c’est l’heure du « Cap ou pas cap ? ». Le Renard choisit… Simon ! Il accepte de jouer. Ça se joue à pas grand chose mais c’est un échec ! Simon fait perdre 1.000 euros à la cagnotte, tout le monde est déçu.

Julie fait une alliance avec Nicolas. Ils décident d’essayer de séparer Jade et Stéphane quand ils en auront l’occasion. Le Lion annonce le jeu numéro 19 !

Les joueurs arrivent dans l’arène de nuit et sous la pluie. Il y a un buzzer rouge au milieu et de la fumée, tous les animaux sont présents. Simon se rappelle de ce jeu l’an dernier, c’était le sacrifice ! Ils devaient choisir un joueur à sortir sur le champs pour sauver la cagnotte !

Le Lion annonce que le jeu commence et la cagnotte commence à descendre. Les anciens comprennent que c’est le sacrifice, la cagnotte descendra tant que personne ne buzzera au centre de l’arène. Si personne ne se sacrifie ils perdront tout ! Tout le monde se regarde, Mélanie décide d’aller buzzer. Le Lion arrive en personne ! Il annonce à Mélanie qu’en faisant preuve de courage, elle se qualifie pour le jeu final !

Les joueurs vont devoir se mettre d’accord pour sacrifier un joueur parmi eux…

VIDÉO Les Cinquante du 23 novembre, le replay

Rendez-vous vendredi 24 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l'épisode 58.