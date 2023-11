Un si grand soleil spoilers : Yann dérape, Elisabeth explose, les résumés jusqu’au 8 décembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 8 décembre 2023 – Que va-t-il se passer début décembre dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Yann va perdre le contrôle et déraper. Il est rattrapé par son passé et fait n’importe quoi… Johanna est inquiète et ne sait plus quoi faire pour l’aider à se ressaisir !

Etre Alain et Elisabeth rien ne va plus. Elisabeth se sent envahie alors qu’Alain a fait des découvertes sur ses origines. Elisabeth finit par exploser, elle est très en colère…

Quant à Léonor et Marc, ils redémarrent une vie commune et chacun doit s’habituer et faire des compromis.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 4 au 8 décembre 2023

Lundi 4 décembre 2023, épisode 1289 : Léonor essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, mais ses efforts ne sont pas vraiment récompensés. Yann, pendant ce temps, apprend une nouvelle qui pourrait le faire basculer…

Mardi 5 décembre 2023, épisode 1290 : Johanna cherche à aider Yann, mais celui-ci semble perdre pied. Pourrait-il aller trop loin ? De son côté, Elisabeth commence à se sentir envahie, et l’ambiance au sein de son couple se tend…

Mercredi 6 décembre 2023, épisode 1291 : Alors que Léonor décide de ne pas se laisser faire, Marc réalise que ses habitudes doivent changer. Pendant ce temps, Yann fait face aux conséquences de ses actes, mais continue de s’enfermer dans sa colère…

Jeudi 7 décembre 2023, épisode 1292 : Yann est en mauvaise posture, et Johanna commence à perdre espoir. Pourra-t-elle lui ouvrir les yeux ? De son côté, Elisabeth laisse exploser sa colère, et c’est à Alain de recoller les morceaux…

Vendredi 8 décembre 2023, épisode 1293 : Tandis qu’Alain pense trouver le bon compromis, Elisabeth, qui se sent menacée, décide de changer de stratégie. En parallèle, la situation se corse pour Yann : a-t-il dérapé une nouvelle fois ?



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 20 au 24 novembre 2023 en cliquant ICI

du 27 novembre au 1er décembre 2023 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.