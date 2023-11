Un si grand soleil spoiler : Alain sous le choc en découvrant que... (épisode du 28 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 28 novembre 2023 – Alain va apprendre une nouvelle bouleversante dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Alain va découvrir les résultats du test adn reçu en cadeau d’anniversaire par Elisabeth…











Publicité





Et c’est un choc : Alain est papa ! En effet, le test adn matche à près de 50% avec une autre personne… Il comprend donc qu’il a un enfant qu’il ne connait pas.

Alain est perdu et ne sait pas quoi faire, il décide de se confier à Clément et il en parle à Elisabeth. Alain finit par décider de laisser ses coordonnées pour que son enfant puisse le contacter. Elisabeth le soutient, elle est convaincue que c’est la bonne décision.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : un homme sort de prison, le passé de Yann refait surface (épisode du 27 novembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1285 du 28 novembre 2023

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici