C à vous du 23 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 23 novembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 23 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Surendettement, inflation, crise immobilière… François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, est l’invité C à vous

🔵 📌 Otages du Hamas : l’interminable attente des familles, après le report de l’accord de libération

On en parle avec Maître Klugman, avocat de familles d’otages franco-israéliens



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Jeanne Mas pour “Le concert des 40 ans”, au Casino de Paris les 15, 16 et 17 février

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur des programmes et du développement culinaire chez Oceania Cruises

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Allan Petre qui, à 23 ans, intégrera la NASA en janvier prochain; et Vincent Lacoste pour le film “Le temps d’aimer”, réalisé par Katell Quillévéré, en salle le 29 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 novembre 2023 à 19h sur France 5.