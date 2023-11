Un si grand soleil spoilers : Christophe s’en sort encore, surprise pour Alain ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 20 au 24 novembre 2023)

Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Christophe va une nouvelle fois s’en sortir… En effet, il va tout manigancer pour faire porter le chapeau au Père Sylvio, qui est parti pour le Paraguay. La police va perquisitionner son domicile et trouver des preuves à charge. Ils vont même finir par retrouver le corps d’Aubert, enterré avec la même terre que celle retrouvée sous des chaussures du prêtre. Cécile est rassurée et ne soupçonne plus son mari ! Elle reprend une vie de famille normale.

De son côté, Janet ne croit pas en la culpabilité de Sylvio et elle sait très bien pourquoi il est parti ! Mais elle ne peut rien dire, au risque de perdre Clément…



C’est l’anniversaire d’Alain. Elisabeth a complètement oublié mais se rattrape grâce à la femme de ménage… Elle organise un dîner avec Clément et Janet. Et elle lui offre un cadeau qui va changer sa vie : un kit de test adn pour connaitre ses origines !

Quant à Hugo et Sabine, ils se donnent une seconde chance.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 novembre 2023

Lundi 20 novembre 2023, épisode 1279 : Alors que Johanna s’improvise diplomate de haut vol, un départ inattendu nourrit les soupçons de la police.

Mardi 21 novembre 2023, épisode 1280 : Alors qu’Elisabeth sort de ses gonds, Cécile ordonne une perquisition qui révèle des éléments troublants. Quant à Boris, il reçoit des félicitations surprenantes.

Mercredi 22 novembre 2023, épisode 1281 : Alors qu’Elisabeth a oublié un événement très important, une simple paire de baskets va mener à une découverte macabre.

Jeudi 23 novembre 2023, épisode 1282 : Alors que Hugo, Sabine et Clément font face à une situation aussi curieuse que gênante, Alain prend sur lui afin de ne pas vexer Elisabeth.

Vendredi 24 novembre 2023, épisode 1283 : Alors que Boris fait une nouvelle fois l’unanimité à ses dépens, Hugo et le commissaire Becker s’évitent.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 20 au 24 novembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.