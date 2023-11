Echappées Belles du 18 novembre : direction Menton ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 18 novembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end à Menton », suivi de la rediffusion « Cap sur la Vendée ».





Echappées Belles du 18 novembre, à 20h55 – « Week-end à Menton » (inédit)

Bienvenue à Menton, ville d’art et d’Histoire, surnommée la perle de la France ! Entre ses façades colorées à l’italienne, ses petites rues pavées, sa mer azuréenne, son architecture Belle Epoque ou encore ses jardins luxuriants, la commune a beaucoup à offrir. Située sur la Riviera française, entre Monaco et la frontière italienne, Menton jouit d’un microclimat exceptionnel. Ici, plus de 316 jours de soleil par an. De quoi ravir ses 30 000 habitants, mais également les touristes en quête de douceur !

Mais ce qui fait le charme de Menton, c’est aussi ses alentours. A quelques dizaines de kilomètres de la ville du citron, s’étend la Vallée de la Roya, au cœur du parc National du Mercantour. Une belle occasion de découvrir ses paysages sauvages et authentiques, entre lacs et montagnes, mais aussi ses villages perchés et leur patrimoine historique et culturel.



Grâce à son histoire et à sa situation géographique, Menton est aussi intimement liée à l’Italie. De quoi lui donner des airs de dolce Vita !

Sophie Jovillard va partir un week-end à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Menton.

Les reportages : La perle de la Riviera au temps de la Belle Epoque / La ville-jardin / L’agrume dans tous ses états / De Cocteau au Corbusier / Les villages perchés médiévaux / La Brigasque, une race locale.

Echappées Belles du 18 novembre à 22h30 – « Cap sur la Vendée » (rediffusion)

On retrouve en Vendée des personnes très attachées à leurs traditions qui ne quitteraient leur territoire pour rien au monde ; des Vendéens qui partent mais reviennent régulièrement : toujours rappelés par leur terre natale ; ou encore des amoureux du coin : attirés par la Vendée comme on l’est par un rêve.

