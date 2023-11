« Une histoire éternelle pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 15 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une histoire éternelle pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 15 novembre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une histoire éternelle pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une histoire éternelle pour Noël » : l’histoire

Danielle est une maman qui élève seule sa fille Audrey depuis que son mari Colby, commandant chez les Marines, a disparu pendant une manœuvre puis a été déclaré mort. Depuis quelques mois, elle fréquente Pierce, un ami de longue date. Mais lorsqu’il la demande en mariage quelques jours avant Noël, Danielle commence à voir des signes qui lui rappellent Colby. Noël est un moment particulier, puisque tous les événements liés à l’histoire d’amour entre Danielle et Colby ont eu lieu à cette période. Et la petite Audrey, qui se pose de plus en plus de questions, demande à Danielle de remplacer l’histoire du soir par une anecdote sur son père. Petit à petit, Danielle se persuade que Colby n’est pas mort mais qu’il est prisonnier quelque part.

Une histoire éternelle pour Noël, interprètes et personnages

Avec : Erin Cahill (Danielle), Steve Lund (Pierce), Charlie Weber (Colby)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Cinq cartes de voeux pour Noël ».

« Cinq cartes de voeux pour Noël » : l’histoire et le casting

A quelques jours de Noël, Jessica est abandonnée par son petit ami. Elle décide alors de faire une pause dans sa recherche du grand amour ainsi que dans les préparatifs de Noël, qui est pourtant sa période préférée. Jessica décide d’envoyer les cartes de vœux qu’elle avait achetées pour son ex-petit ami aux cinq personnes les plus importantes de sa vie afin de leur exprimer sa reconnaissance. La carte destinée à son ancienne professeure de musique tombe entre les mains de son fils, Luke, qui vient personnellement remercier Jessica de la part de sa mère. Le photographe et la violoncelliste sont amenés à passer du temps et se rapprochent rapidement.

Avec : Torrey DeVitto (Jessica Winthrop), Chad Michael Murray (Luke), Lolita Davidovich (Lila), Grant Show (Tom)