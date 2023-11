L’amour est dans le pré : Patrice et Justine sont-ils séparés ? Réponse

Publicité





Alors que la saison de « L’amour est dans le pré » se termine, c’était tendu lundi soir entre Justine, Patrice, et Karine Le Marchand. L’animatrice n’a pas hésité à confronter Justine aux images que l’on a pu voir d’elle tout au long de la saison.





Et si chaque lundi soir les téléspectateurs ont vivement critiqué le comportement de Justine sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand ne s’est pas gênée non plus.







Publicité





Mais Justine et Patrice sont-ils toujours en couple ? La semaine prochaine dans la seconde et dernière partie du bilan de la saison, Patrice va exploser et se dire au bord de la rupture !

« Je peux te parler honnêtement, là, aujourd’hui ? Si tu continues comme ça, moi j’arrêterai la relation, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vas me fatiguer. Le soir je suis fatigué, je te le dis assez souvent, faut un minimum d’organisation quand même en agriculture. À un moment, moi je ne peux pas continuer comme on est aujourd’hui, c’est impossible. Ça va jouer sur ma santé. Moi, je suis au bord de la rupture » va déclarer Patrice face à une Justine en larmes.



Publicité





On va ensuite retrouver Patrice un mois plus tard. Et surprise… Ils sont toujours ensemble !

« Après le bilan, c’est vrai que Justine s’est reprise en main. Elle se lève le matin, elle est plus agréable à vivre, elle a fait de gros efforts pour redémarrer la relation sur une bonne voie. Elle a aussi trouvé du travail dans ma région, je suis très fier d’elle » va confier l’agriculteur, désormais heureux en couple.

Retrouvez « L’amour est dans le pré » chaque lundi soir à 21h10 sur M6 et sur 6play