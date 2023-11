« Venom 2 » : le film avec Tom Hardy ce soir sur TF1 (19 novembre 2023)

Publicité





« Venom 2 : Let There Be Carnage », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Andy Serkis, avec Tom Hardy, Woody Harrelson et Michelle Williams.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Venom 2 » : l’histoire

Eddie Brock instaure quelques règles avec Venom, son parasite extraterrestre qui rêve de manger des méchants tout le temps : il le canalise pour se consacrer à sa carrière de journaliste. Mais quand le tueur en série Cletus Kasady souhaite se confier à Eddie et le mord, ce dernier doit revoir ses positions…

Casting

Avec : Tom Hardy (Venom), Woody Harrelson (Carnage), Michelle Williams (Anne Weying), Naomie Harris (Frances Barrison)



La bande-annonce

« Venom 2 » c’est ce soir dimanche 19 novembre 2023 sur TF1.