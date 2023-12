13h15 le dimanche du 3 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 3 décembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans la série intitulée « La lutte des glaces ».

Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.











Publicité





« 13h15 le dimanche » du 3 décembre 2023 : « La lutte des glaces »

Cette série inédite en huit épisodes de « 13h15 le dimanche » propose une aventure épique, hors du commun, dans le Grand Nord. Une expédition vers l’un des plus grands glaciers du Groenland : le glacier Petermann.

Alors que la COP 28 vient de s’ouvrir à Dubaï, l’enjeu de la fonte des glaces est plus que jamais au cœur des débats. Direction le Grand Nord, pour une expédition vers l’un des plus grands glaciers du Groenland. Le glacier Petermann est un monstre solitaire, un désert blanc de 70 kilomètres de long, 20 kilomètres de large, qui détient peut-être les clés de notre avenir.

A la tête de cette expédition, Eric Rignot, un glaciologue franco-américain qui collabore avec la NASA et se lance dans une expérience qui n’a encore jamais été tentée à l’extrême Grand Nord : introduire un sous-marin capable de plonger dans les eaux du fjord pour comprendre ce qui se passe « sous la glace ». Pendant deux ans, les équipes de « 13h15 le dimanche » ont suivi Eric Rignot et ses compagnons d’aventure dans sa « lutte des glaces ». Quel impact ces découvertes pourraient-elles avoir pour notre avenir ?

Piège de cristaux

Qaanaaq est le village le plus septentrional du Groenland. Au-delà, il n’y a plus personne. Et c’est vers ce désert blanc que la petite équipe, emmenée par Eric Rignot, s’est dirigée. La veille du départ, le glaciologue a publié un article scientifique repris en boucle par CNN. Il y explique que les interactions entre les eaux océaniques et le glacier Petermann sont bien plus importantes qu’on ne le pensait jusqu’ici, et que la ligne d’échouage, cette zone où le glacier cesse de reposer sur la terre pour flotter sur les eaux, évolue avec les marées. Les eaux chaudes de l’océan vont donc ronger le glacier à sa base, sur des dizaines de kilomètres. Il va peut-être falloir doubler toutes les projections de fonte établies jusqu’ici.



Publicité





C’est précisément pour s’en assurer sur le terrain qu’Eric Rignot et son équipe volent vers le glacier Petermann, à 400 kilomètres au nord du dernier village groenlandais. Leur ambition est d’y introduire un robot sous-marin capable de plonger dans les eaux du fjord pour cartographier la cavité glaciaire et les épaisseurs de glace. Une expérience que personne n’a jamais tentée ici.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.