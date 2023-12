Publicité





20h30 le samedi du 16 décembre 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse – C'est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd'hui, ce numéro s'intitule « Un siècle Disney ».













« 20h30 le samedi » du 16 décembre 2023 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi », présenté par Laurent Delahousse, raconte les dessous des contes de fée et l’idylle française de Walt Disney.

🔵 Le jour où > La véritable histoire de Mary Poppins

Il y a tout juste un siècle, un certain Walt et son frère Roy créaient officiellement les studios Disney, marquant ainsi le début d’une révolution dans la manière de raconter des histoires. Cent ans de magie, des films incontournables dont Mary Poppins, cette gouvernante excentrique au célèbre parapluie, sorti en 1964 et qui a obtenu cinq Oscars, ce qui en fait le film le plus récompensé des studios Disney.

Et pourtant, comme souvent, derrière la grande histoire se cache un autre récit. Car la véritable Mary Poppins ne ressemblait en rien à celle imaginée par Walt Disney. L’inventrice du personnage, l’écrivaine Pamela Travers, avait un univers opposé à celui de l’oncle Walt.



🔵 Actu > Walt Disney et la France

Défenseur de l’Amérique bienheureuse et du happy end, Walt Disney a contre toute attente des liens intimes avec la France. L’Hexagone a d’abord été pour lui un coup de cœur, lorsqu’il arrive en France en 1918, juste après l’armistice, en tant qu’ambulancier pour la Croix-Rouge.

Un séjour d’un an qui le marquera à jamais et sera une véritable source d’inspiration pour ses futurs films. Il fera d’ailleurs un très grand nombre de clins d’œil à la France et à son patrimoine dans ses œuvres. Du sang français coule dans les veines de l’oncle Walt.

🔵 Bonus > Le concert de Bigflo et Oli

Un petit cadeau de Noël avant l’heure. A partir de 21h ce samedi 16 décembre 2023, France 2 diffuse en exclusivité le dernier concert de Bigflo et Oli à la Défense Arena. Les caméras de « 20h30 le samedi » se sont invitées dans les coulisses du spectacle pour vous en donner un avant-goût.

