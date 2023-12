Star Academy du 16 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 16 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi pour des académiciens.





Direction le studio pour préparer le prime. Ils doivent répéter l’hymne, qui change chaque semaine après le départ de l’un d’eux. Et cette semaine, ils doivent être dans le public puisque c’est un prime spécial tournée.







Nikos annonce à Lénie, qui cherche Christophe Maé, qu’elle doit le rejoindre à Bercy… Lénie pense que Nikos ment pour la faire marcher. Mais surprise, elle va chanter sur scène avec Christophe Maé devant 16.000 personnes ! Lénie annonce la grande nouvelle aux autres, elle est surexcitée.

Clara et Axel rencontrent Matt Pokora, qui les met directement à l’aise. Et ils répètent ensemble.



Lénie arrive à l’Accor Arena, elle est toujours sur son nuage et très émue. Elle rencontre ensuite Christophe Maé. Elle lui avoue être impressionnée et stressée. Ils répètent tous les deux.

Juliette Armanet rencontre Pierre et Candice. Candice lui confie qu’elle a une extinction de voix, c’est un peu compliqué pour le prime mais elle va faire de son mieux.

Le prime commence avec l’hymne, mixé avec « A nos actes manqués » avec Matt Pokora, Christophe Willem et Santa. Lénie part juste après en direction de Bercy pour rejoindre Christophe Maé. On la retrouve un peu plus tard dans la soirée pour sa performance sur scène !

Lénie repart ensuite pour assister à la fin du prime. Place à l’annonce de l’éliminé : c’est Clara qui ne fera pas la tournée et ne rentrera pas au château. C’est le choc pour les profs et les élèves. Personne ne s’attendait à la voir éliminée.

Retour au château pour les 7 élèves encore en compétition. Et Clara leur manque déjà ! Mais ils sont super contents de faire la tournée. Ouverture du calendrier de l’avent : des chocolats de Noël !

Djébril a perdu son binôme, il est triste et regrette que les élèves ne lui aient pas donné l’immunité. ET Lénie raconte son expérience à Héléna. Les élèves vont ensuite tous se coucher !

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 16 décembre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.