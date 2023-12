66 minutes du 17 décembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 17 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 17 décembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Le roi des fleurs

Djordje Varda, 54 ans, est le designer floral que tous les palaces s’arrachent. Ses compositions sont de spectaculaires tableaux vivants, grâce à son œil hors du commun et à sa connaissance des fleurs.



🔵 Illuminations de Noël : concours au village

Qui sont les champions des illuminations de Noël ? En décembre, des concours sont organisés et ils sont des milliers à y participer, dépensant parfois sans compter pour faire briller leur maison.

🔵 Les dangereuses dérives des ambulances privées

Les ambulances privées n’interviennent pas pour des urgences, sauf exception. Mais certains chauffeurs peuvent parfois prendre tous les risques pour enchaîner le plus de courses possible.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.