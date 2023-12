« Ahmed Sylla avec un grand A » : le spectacle ce soir sur TMC (28 décembre 2023)

Publicité





Le spectacle d’Ahmed Sylla au programme TV de ce jeudi 28 décembre 2023 – « Ahmed Sylla avec un grand A », c’est le spectacle diffusé ce soir sur TMC. (Re)découvrez ce one-man-show d’Ahmed Sylla avant qu’il débute la tournée de son nouveau spectacle l’an prochain !





A voir ou revoir dès 21h15 sur la chaîne mais aussi en replay gratuit sur MYTF1/TMC.







« Ahmed Sylla avec un grand A » : le spectacle ce soir sur TMC

Peut-on rire avec son coeur ? C’est l’Ambitieuse question à laquelle Ahmed tente de répondre dans son spectacle ! A la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d’Aventures « Avec un grand A » dont les rencontres et les situations pour le moins originales vous feront « réfléchir de rire ». Vous entrerez dans l’univers d’un jeune homme qui réussit aussi bien à avoir la tête sur les épaules que dans les nuages. L’enfance, l’adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir. Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse, ce caméléon scénique au corps Atypique ne manquera pas de vous Attendrir… « Avec un grand A ».

Vidéo

Découvrez quelques images de ce qui vous attend ce soir.



Pour en voir plus, rendez-vous sur TMC dès 21h15 juste après le « Quotidien » de Yann Barthès et ses équipes.