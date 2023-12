C à vous du 6 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 décembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Redoublement, groupes de niveau, réforme du brevet… : le plan choc de Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, pour relever le niveau des élèves dans C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mohand Souiki, chef du restaurant “La Maison Dorée” à Saint-Étienne (Loire)



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Jain interprète le titre “Maria” en live

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jeremy Ferrari, Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain pour le spectacle “La tournée du trio”; et Carole Gaessler pour l’émission “Des Racines & des ailes : Versailles, 400 ans de faste et d’excellence” diffusée ce soir à 21h10 sur France 3

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 6 décembre 2023 à 19h sur France 5.