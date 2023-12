Demain nous appartient du 15 décembre : John retrouvé entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1579 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1579 de DNA – La police retrouve John Kovac entre la vie et la mort ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 15 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1579

Sara et Nordine finissent par retrouver John Kovac dans une rue de Sète en pleine nuit. Il est inconscient après avoir été agressé… La police est loin d’imaginer que le coupable n’est autre que Gérald ! A l’hôpital, Bastien apprend par Benjamin que son père est dans un état grave. Il demande à le voir mais c’est impossible. Bastien veut voir la police, il a des révélation à leur faire suite à l’appel de son père la veille…

Mais pendant ce temps là, Christelle communique une information capitale à l’assassin… Et Jordan vend la mèche à son frère. Quant à Sylvain, il est tête en l’air.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

