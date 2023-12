Demain nous appartient spoiler : Bart sous le choc, Adèle quitte Sète et... (vidéo épisode du 19 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Moment difficile en vue pour Bart et Adèle dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Adèle reçoit la réponse d’une résidence d’artistes à Florence… Elle est prise et va quitter Sète pour six mois !

Bart est sous le choc mais réalise que leur histoire est terminée.











Adèle et Bart prennent la douloureuse décision de se séparer mais avec le sourire. Leur histoire a été belle mais elle est désormais terminée… Adèle est triste à l’idée qu’Eloïse est réussie à les séparer mais Bart préfère qu’ils ne se souviennent que des bons moments. Et il lui dit de foncer pour cette belle opportunité.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1581 du 19 décembre 2023 : Bart et Adèle, la rupture

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



