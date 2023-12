« Noël à Broadway ! » : votre téléfilm de Noël ce 15 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Noël à Broadway ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 15 décembre 2023 – Ce vendredi et comme tous les après-midis sur TF1, c'est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Noël à Broadway ! ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noël à Broadway ! » : l’histoire, le casting

1958. Margaret est une jeune femme issue de la très haute société destinée à épouser Maxwell, tout aussi riche qu’elle, pour lequel elle ne ressent absolument rien. Elle découvre le spectacle des Rockettes, une revue new-yorkaise très populaire et décide de passer les auditions en secret pour intégrer la troupe. Elle est reçue et, prétextant les préparatifs du mariage prévu avec Maxwell, s’installe pour deux mois à New York. Là, elle rencontre John, un apprenti photographe, d’un tout autre milieu que le sien.v

Avec : Ginna Claire Mason (Margaret), Torsten Johnson (Maxwell), Derek Klena (John), Sara Gallo (Sofia), Tiffany Denise Hobbs (Alice)



VIDÉO Noël à Broadway !, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La danseuse étoile de Noël ».

« La danseuse étoile de Noël » : l’histoire et le casting

Natalia, ancienne danseuse étoile, revient dans sa ville natale de Richmond pour travailler comme chorégraphe au sein d’une prestigieuse compagnie de danse, qui prépare le spectacle de Noël : Casse-Noisette. Lors d’une audition pour recruter l’interprète de la Fée Dragée, elle rencontre Vivi, une jeune danseuse d’origine latino et professeur de salsa au studio de danse tenu par ses parents. Les deux jeunes femmes se lient d’amitié et décident de mettre au point une chorégraphie originale. Natalia rencontre également Matteo, l’éclairagiste de la compagnie, qui ne la laisse pas indifférente et la pousse à mettre en avant ses compétences auprès de la directrice de l’académie. Vivi fait la connaissance de Justin, producteur de musique, qui participe à leur projet en proposant une bande-son originale. Le soir de la représentation, Casse-Noisette est un succès et contre toute attente, Natalia est nommée chorégraphe principale de la compagnie par sa directrice, qui lui fait la surprise de présenter la performance de Vivi sur scène, devant un public enthousiaste.

Avec : Jamie Gray Hyder (Natalia Haddad), Laura Rosguer (Vivi Serrano), Jesmille Darbouze (Pam), Nicolas Dromard (Tony Jarvis)