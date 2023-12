Demain nous appartient spoiler : Chloé et Alex bouleversés par... (vidéo épisode du 3 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Chloé et Alex vont vivre une semaine difficile dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Chloé et Alex vont être bouleversés…

Et pour cause, c’est l’heure des adieux à Judith !











Après Maxime il y a quelques années, c’est au tour de Judith de quitter définitivement Sète ! Alex a le coeur lourd en regardant l’étang avec sa fille. Il sait que rien ne sera plus jamais comme avant pour leur famille…

Judith promet qu’ils seront toujours proches, elle organisera des visios régulièrement. Mais Alex sait qu’elle va faire sa vie loin d’eux… Chloé les rejoint, il faut se dépêcher car Judith risque de louper son avion. Ils font un dernier câlin tous les trois !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1592 du 3 janvier 2024 : les Delcourt disent adieu à Judith

