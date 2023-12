Demain nous appartient spoilers : un retour, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 janvier 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 janvier 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire qu’Etienne va comprendre qu’il connait le nouveau Père Noël activement recherché par la police !







Publicité





En effet, il s’agit d’Alexis Langlois, une vieille connaissance qui avait poussé Etienne a dérapé en mars dernier… Il est de retour à Sète et prêt à tout ! Un notaire est retrouvé mort sur les lieux d’un nouveau cambriolage. Damien réalise qu’il aurait pu arriver la même chose à sa mère !

Adam découvre un secret alors que de son côté, Mona dérange Georges et Mélody… Georges arrivera-t-il enfin à passer à la vitesse supérieure ?



Publicité





Quant à Marianne, elle découvre le nouveau projet de Chloé alors que Judith quitte Sète définitivement.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 janvier 2024

Lundi 1er janvier 2024 (épisode 1590) : Roxane découvre l’identité de son rival. Marianne veut régenter la vie de sa fille. Mélody prend un malin plaisir à torturer Georges.

Mardi 2 janvier 2024 (épisode 1591) : Etienne aiguille les enquêteurs. La famille Delcourt vit un déchirement. Mona, toujours au rendez-vous !

Mercredi 3 janvier 2024 (épisode 1592) : Alexis est prêt à tout pour échapper à la police. Une discussion s’impose entre mère et fils. Le cœur des lycéennes vacille pour Liam.

Jeudi 4 janvier 2024 (épisode 1593) : Alexis joue avec son nouveau prisonnier. Nathan falsifie son identité. Victoire reçoit un message de la part d’un ancien amant.

Vendredi 5 janvier 2024 (épisode 1594) : Sur le bateau des Curtis, un danger rôde. Nathan perd le beurre et l’argent du beurre. Adam découvre un polichinelle dans le tiroir.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Damien choqué par la mort de… (vidéo épisode du 3 janvier)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 1er au 5 janvier 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…