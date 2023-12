Les Enquêtes de Vera du 31 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Les Enquêtes de Vera du 31 décembre 2023 – Pour ce dernier dimanche soir de l’année, France 3 rediffuse des épisodes de la série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme, deux épisodes de la saison 6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Publicité





Les Enquêtes de Vera du 31 décembre 2023 : votre épisode ce soir

Saison 6, épisode 3 « Chasseurs de papillons » : Alex Gartside, une étudiante de 22 ans, est retrouvée morte dans un fossé au bord de la route, victime d’un chauffard. Mais en inspectant le lieu de travail de la victime, Vera et son adjoint Aiden découvrent un autre cadavre, celui de Martin Neilson, un voyou repenti. Il a été poignardé. Vera et Aiden tentent alors de faire le lien entre ces deux meurtres et une association d’aide aux anciens délinquants.

Saison 6, épisode 4 « Selon la procédure » : Un cadavre est retrouvé dans les filets d’un bateau de pêche. La victime est rapidement identifiée. Il s’agit d’un pêcheur, Tommy Stonnall. Les soupçons se portent sur Jay Connock, le propriétaire du marché aux poissons local. Quelques mois auparavant, Tommy Stonnall avait été accusé d’avoir mis le feu à la halle. Vera découvre que le marché aux poissons était en difficulté…



Publicité