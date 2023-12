Star Academy : qui a été éliminé lors du 9ème prime ? (résumé + replay du 30 décembre 2023)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 9 du samedi 30 décembre 2023 – C’est parti pour le neuvième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 7 élèves encore en compétition ouvrent le bal sur « Alexandrie Alexandra » de Claude François à la place de l’hymne.





Nikos salue Lénie et lui demande de ses nouvelles. La jeune femme, malade hier, va mieux est de retour. L’animateur se dirige ensuite vers le corps professoral.







On retrouve ensuite Michaël Jones aux côtés de Pierre sur « Je te donne ». Michaël Jones annonce qu’il a une surprise pour Pierre, il sera au dôme de Paris le 5 mars et il invite Pierre à venir chanter chanson sur scène ! Michaël Goldman l’a trouvé à la hauteur et il le félicite. Pierre affirme qu’il a pris un énorme plaisir ce soir sur cette chanson.

Magnéto sur le top 3 de la semaine



Julien est 3ème avec 15,4/20, Pierre est 2ème avec 16,5/20, et Lénie est 1ère avec 17,1/20.

Medley de chansons pour faire la fête

Malika trouve qu’ils ont assuré et Cécile annonce qu’ils l’ont réjouie. Elle a trouvé de medley fabuleux.

Magnéto sur les amitiés au château et le Noël des élèves

Héléna reprend « En rouge et noir » avec Jeanne Mas. Jeanne félicite Héléna, tout comme Michaël Goldman. Adeline a adoré, elle dit qu’Héléna est « une guerrière ». Et Pierre remarque ses progrès sur la gestuel.

Place ensuite à Axel, Pierre et Julien sur « Reality », la chanson du film « La Boum ». Surprise pour Julien, sa petite amie Amélie est là !

Magnéto sur Djébril, qui chante ensuite « Diamonds » de Rihanna pour défendre sa place au château.

On retrouve ensuite La Petite Culotte et Julien sur « La goffa Lolita ». Les profs font la chenille pendant leur presta ! Adeline affirme que Julien a réussi, c’était super ! Michaël explique qu’il n’était pas ultra concentré mais il a trouvé ça bien. Il salue le fait qu’il l’ait pris au sérieux.

Magnéto sur Lénie, que l’on retrouve ensuite sur « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Cécile a adoré, elle se dit très touché et la remercie. Elle affirme que c’est « une très grande artiste ». Adeline la trouve courageuse, elle dit qu’elle est résiliente et qu’elle a tout pour être une artiste.

Surprise, La Pig chenilliste (phénomène de Incroyable Talent) débarque pour « La Chenille Synchro » avec tous les profs et les académiciens.

Héléna et Lénie reprennent ensuite « Tu m’oublieras » de Larusso. Pierre salue la progression, Adeline aurait aimé un peu plus d’interprétation.

Place à Isabelle Boulay avec Axel sur « Parle moi ». Adeline a trouvé que c’était très bien, Michaël l’a trouvé très à l’aise et salue ses progrès. Il le félicite.

Magnéto sur Candice, qui reprend ensuite « Divine Idylle » de Vanessa Paradis.

Pierre et Helena nous offrent ensuite un joli duo sur « Photograph » d’Ed Sheeran. Cécile les a trouvés touchants et Adeline a trouvé que musicalement Héléna accompagnait Pierre. Mais elle salue ses progrès et explique qu’ils vont travailler l’anglais.

Magnéto Star Ac Mix

Place au groupe Ofenbach, qui nous offrent un medley avec tous les élèves.

On retrouve Julien et Axel sur « Take On Me » d’a-ha. Michaël a adoré, il les félicite et parle d’une belle performance. Malika affirme avoir vu « des bêtes de scène ».

Candice éliminée de la Star Academy 2023

23h25 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce que c’est Djébril qui est sauvé par le public ce soir ! Candice est donc éliminée.

Star Academy 2023, le replay du prime 9 du 30 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.