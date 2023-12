Demain nous appartient spoiler : John dit la vérité ! (vidéo épisode du 12 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que son Bastien est entre la vie et la mort dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », dans quelques jours John va appeler Benjamin et il va lui dire toute la vérité…

John explique à Benjamin qu’il a été piégé et il veut trouver le vrai coupable avant de réapparaitre !











Benjamin l’encourage à se rendre mais John refuse… Avec son casier et les preuves contre lui, John est convaincu qu’il va finir en prison ! Il refuse de se rendre et raccroche…

Et au même moment, Nordine et Manon sont à côté de John mais ils ne le voient pas !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1576 du 12 décembre 2023 : John dit enfin la vérité

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.