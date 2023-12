N’oubliez pas les paroles du 7 décembre : Morgiane continue avant la déprogrammation

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 décembre 2023, 11 victoires pour Morgiane – Morgiane a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a remporté peu d’argent ce soir mais elle conserve son micro d’argent.

Morgiane totalise 86.000 euros de gains en 11 victoires.











N’oubliez pas les paroles du jeudi 7 décembre, 11 victoires pour Morgiane

Dans le détail ce jeudi soir, Morgiane n’a rien remporté sur la première émission et elle a ensuite gagné 1.000 euros sur la seconde.

Pour voir la suite du parcours de Morgiane dans « N’oubliez pas les paroles », il faudra patienter jusqu’à lundi puisque vendredi et samedi, le jeu est déprogrammé pour cause de Téléthon.

N’oubliez pas les paroles du 7 décembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.