Demain nous appartient spoiler : le retour d'un personnage très dangereux... (vidéo épisode du 29 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Un personnage très dangereux va faire son retour à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un Père Noël armé va se balader sur le marché de Noël…

Diego le croise avec Céleste, loin d’imaginer que ce Père Noël est loin d’être inoffensif…











L’homme sort son téléphone et sous son déguisement se cache une arme ! Mais qui est sous ce costume de Père Noël ? On peut déjà vous dire qu’il s’agit d’Alexis Langlois ! Rappelez-vous, en mars dernier, Alexis venait semer le trouble dans la vie d’Etienne, avec qui il partageait un passé de braqueur.

Alexis est de retour à Sète et Etienne va une nouvelle fois avoir de sérieux ennuis…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1589 du 29 décembre 2023 : Alexis de retour à Sète

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.