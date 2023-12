Demain nous appartient spoiler : Soraya craque et avoue que... (vidéo épisode du 26 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Soraya va finalement se réconcilier avec sa soeur pour Noël dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, la jeune femme va faire un terrible aveu…

En effet, elle est toujours folle amoureuse de Gabriel et elle pense à lui tout le temps !











Victoire a organisé un dîner avec Soraya et Adeline, une amie de Soraya qui va intégrer l’équipe de l’hôpital Saint-Clair. Mais quand Victoire sort une pizza en forme de coeur, Soraya fond en larmes… ça lui rappelle Gabriel ! Soraya confie à Victoire et Adeline qu’elle est toujours amoureuse de Gabriel ! Elle pense à lui tout le temps et n’arrive pas à passer à autre chose… Adeline lui conseille de se remettre en selle mais Soraya refuse de retourner sur une appli de rencontres…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1586 du 26 décembre 2023 : Soraya toujours amoureuse de Gabriel

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



