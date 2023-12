13h15 le dimanche du 24 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 24 décembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec pour thème « Mon meilleur ennemi ».

« 13h15 le dimanche » du 24 décembre 2023 : « Mon meilleur ennemi »

Pendant de nombreuses années, les médias et le monde du cinéma ont décrit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo comme étant des « meilleurs ennemis », souvent en compétition dans leurs carrières respectives, tant au box-office que dans le cœur du public français. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo sont indéniablement des icônes du cinéma français. Présentés comme des « meilleurs ennemis », ces deux acteurs ont laissé une empreinte indélébile sur le septième art au fil des décennies.

De leurs débuts dans Sois belle et tais-toi (1958) à leur collaboration dans Une chance sur deux (1998), en passant par Borsalino (1970), ces deux artistes ont partagé l’écran avec les plus grands réalisateurs et aux côtés des plus grands acteurs.

Bien que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon aient été souvent mis en rivalité, ces deux géants du cinéma français étaient en réalité comme des frères. Comme dans toute fratrie, des désaccords ont pu surgir, comme en 1970 lorsque Belmondo a refusé de participer à l’avant-première de Borsalino pour protester contre la mise en avant excessive du nom de son compère sur les affiches et dans le générique.



Malgré ces querelles, les deux frères de cinéma, qui ont collaboré huit fois au cours de leur carrière, sont restés proches jusqu’au décès de Jean-Paul Belmondo le 6 septembre 2021. Les équipes de « 13h15 le dimanche » (X, #13h15) dressent le portrait de ces deux légendes, racontées par ceux et celles qui les ont fréquentées dans le cadre professionnel ou intime.

