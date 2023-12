Demain nous appartient spoiler : Soraya va faire libérer... (vidéo épisode du 15 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Soraya va aller voir un détenu en prison dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle lui annonce qu’il a de grandes chances d’obtenir une libération conditionnelle !

Ce détenu, c’est Bruno, le père de Nathan !











Bruno est très surpris, il ne s’attendait pas à cette bonne nouvelle et peine à y croire. Soraya explique à Bruno que la demande a de fortes chances d’aboutir, mais il doit avoir une promesse d’embauche et un logement. Pour le boulot, Bruno pense à Alex au mas ostréicole, Soraya pense que c’est une bonne idée. Et pour le logement, il ne voit que son fils mais n’a pas envie d’être un poids pour lui… Soraya va quand même contacter Nathan afin de mettre toutes les chances de son côté.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1579 du 15 décembre 2023 : Bruno bientôt libéré de prison

