La France a un incroyable talent : quels sont les qualifiés pour la demi-finale ? (résumé + replay 12 décembre)

C’est parti pour le second quart de finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent. Ce soir, le jury accueille Michou le temps d’une soirée.





On attaque avec The Crows avec un numéro de barre russe. Marianne est emballée et salue la prise de risque. Eric parle d’un numéro de haute voltige et rappelle lui aussi la prise de risque énorme.







Place à Adeline et Jr Maddripp pour du crump. Marianne finit en larmes ! Michou a trouvé ça fou, il est impressionné. Sugar Sammy parle d’un duo de super héros

On continue avec Chantaaaal, drag queen. Sugar Sammy dit que ça n’a pas sa place ni là, ni en demi-finale. Michou dit avoir étrangement adoré, il est rentré dans le numéro. Eric Antoine a aimé et Marianne parle d’une très belle prestation.



Duo Rings entrent en piste pour un numéro aérien. Eric salue la continuité et dit que cette émission est faite pour des gens comme eux. Marianne les félicite et affirme que c’était encore mieux que la première fois. Sugar Sammy salue le travail. Michou hésite à appuyer sur le Golden Buzzer mais finalement il ne le fait pas.

Ballet Morane, collectif de collégiens, lycéens et étudiants, dansent. Marianne buzze, elle va jusqu’à leur dire qu’on dirait un spectacle de fin d’année. Eric n’est pas du tout d’accord, il dit que Marianne est à côté de la plaque.

Place à Ben Aymerich, magicien. Le numéro bluffe tout le monde ! Sugar Sammy le félicite, Marianne dit qu’on sent qu’il est fait pour ça ! Eric trouve qu’il était à la hauteur, il a beaucoup de respect pour ce qu’il a fait ce soir.

On retrouve ensuite Danaé et Wilder avec un numéro d’afro yoga, il finissent très émus. Eric les a trouvés en osmose.

On continue avec Tonikaku… Sugar Sammy et Hélène Ségara buzzent.

Zébulon Simoneau nous offre un numéro de trapèze. Marianne parle d’un très beau numéro, Sugar Sammy se demande si c’est assez pour la demi-finale. Eric a aimé mais n’a pas été embarqué.

Titos Tsaï fait un numéro de sabre avec du feu. Sugar dit qu’il a sa place ici, il a été incroyable ! Michou a trouvé son numéro spectaculaire et il actionne le Golden Buzzer pour le qualifié pour la demi-finale !

On poursuit avec Lorenza, jeune chanteuse que Michou avoir déjà vu lors d’un live avec ses abonnés. Michou adore sa prestation, mais Eric pense qu’il manque quelque chose. Il voit la bonne élève mais pas encore de liberté. Hélène trouve que techniquement elle n’a rien à prouver, Marianne lui dit qu’il manque du feu.

Place à William Pillet, humoriste. Eric trouve que ce n’est pas à la hauteur. Hélène pense aussi que ça pouvait être mieux. Et Michou l’a préféré aux auditions.

On termine avec Jonathan, artiste du feu. Marianne a été impressionnée, Hélène parle d’une prestation très réussie, mais Sugar a un doute pour la suite.

Sont qualifiés pour la demi-finale…

Le jury a 4 places à attribuer pour la demi-finale sur les 12 candidats de ce soir. Après délibérations, ils ont décidé d’envoyer en demi-finale aux côtés de Titos Tsaï (Golden Buzzer) : Duo Rings, The Crows, Danaé et Wilder, et Chantaaaal.

Ils rejoignent les qualifiés du premier quart de finale : Monica sur Golden Buzzer, Antoine Donneaux, Sencirk, Cobalt, et Marceau Bidal.

La France a un Incroyable Talent du 12 décembre 2023, le replay

Si vous avez manqué cette soirée, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur 6play. Et rendez-vous mardi prochain pour la demi-finale !