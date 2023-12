New Amsterdam du 13 décembre : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





New Amsterdam du 13 décembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 termine la saison 4 et débute la saison 5 inédite de la série médicale « New Amsterdam ». Au programme aujourd’hui, pas moins de cinq nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







New Amsterdam du 13 décembre : vos épisodes de ce soir

Saison 5 Episode 4 « Une journée pour soi » : Max impose à tous les médecins de New Amsterdam de prendre une journée pour s’occuper de leur propre santé, mais il rencontre une résistance inattendue. Reynolds est intrigué par une nouvelle infirmière très sûre d’elle. Bloom est contrainte d’interrompre le traitement pour son TDAH et doit lutter contre le stress lié à son travail. Iggy a son premier rendez-vous depuis sa séparation d’avec Martin. Max persuade Wilder de subir l’intervention chirurgicale dont elle a besoin.

Saison 5 Episode 5 « La main à la pâte » : Max tente de sauver une infirmière qui fait l’objet d’une enquête à charge pour faute professionnelle grave. Reynolds se démène pour aider un groupe de patients victimes d’une intoxication à cause du mauvais état de leur immeuble. Bloom est contrainte d’avouer la vérité à sa sœur, qui est sous le choc.



Saison 5 Episode 6 « Un accident peut si vite arriver » : Max part en croisade pour rendre les rues de New York plus sûres. Iggy aide des parents à trouver un moyen de dépasser l’incapacité à communiquer de leur enfant sourd.

Saison 5 Episode 7 « Privées de leur droit » : Les équipes de New Amsterdam sont sous le choc suite à la révocation par la cour suprême du droit à l’avortement. Wilder suit une femme enceinte que sa grossesse met en danger. Sur l’insistance de Brantley, Max tente de trouver une solution pour les patients qui sont en dehors de l’Etat de New York. Bloom fait une terrible révélation à Reynolds.

Saison 5 Episode 8 « Le monde est un théâtre » : Max découvre l’existence d’un service de l’hôpital qui génère d’importants revenus, mais au prix de potentielles graves répercussions juridiques. Iggy est aux prises avec un membre du personnel d’entretien qui révèle des talents surnaturels. Reynolds traite une patiente qui force son admiration et fait des projets concernant l’avenir de son père. Au contact d’une jeune patiente, Wilder apprend à ne pas tirer de conclusions hâtives en établissant un diagnostic.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

« New Amsterdam » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.