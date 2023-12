Enquête Exclusive du 10 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 10 décembre 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Gardes suisses : au cœur de la mystérieuse armée du Pape ».





Enquête Exclusive du 10 décembre 2023 : votre émission en résumé

C’est la plus petite et la plus mystérieuse armée du monde : la Garde suisse pontificale. Sa mission est d’assurer la sécurité du Pape. Composé de cent-cinquante hommes, qu’on appelle aussi les gardes suisses, ce corps d’élite vit dans une caserne, au cœur de la cité du Vatican.

On les voit lors des cérémonies officielles, escortant le Pape avec leurs armures et leurs hallebardes d’un autre temps. Et certains d’entre eux, les plus expérimentés, l’accompagnent lors de tous ses déplacements. Au-delà de l’aspect folklorique de leurs costumes, ces gardes suisses reçoivent une formation militaire de haut rang : arts martiaux, protection rapprochée et maniement des dernières armes automatiques. Autre particularité : les soldats du Pape doivent être de nationalité helvétique et de fervents catholiques. Tous ont prêté serment de se battre jusqu’à la mort pour protéger leur foi et le Saint Père. Ce sont les héritiers d’une tradition vieille de cinq-cents ans qui veut que la protection et la sécurité du Pape soient assurées par des mercenaires venus de Suisse. À l’époque, ces combattants d’un autre genre étaient considérés comme les plus aguerris et surtout les plus fidèles.

Exceptionnellement, nous avons pu suivre ces hommes de foi et de combat pendant plus d’un an, de leur recrutement en Suisse à leurs entraînements militaires au cœur du Vatican. Formés à manier aussi bien la hallebarde que les fusils d’assaut semi-automatiques, les gardes suisses forment une armée unique au monde. Mais qui sont-ils vraiment ? Qu’est-ce qui pousse ces jeunes garçons à intégrer ce corps militaire et religieux ? Sur quels critères sont-ils sélectionnés ?

Immersion surprenante dans un univers habituellement fermé aux caméras.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.



