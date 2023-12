Un si grand soleil du 11 décembre : Yann dit tout à Johanna (résumé et vidéo épisode 1293 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1293 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 8 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Florent appelle Becker pour lui parler des menaces de mort reçues par Pierre. Il lui dit que son client passe au commissariat avec son téléphone, il va demander à Yann de venir aussi. Florent accuse directement Yann, Becker lui rappelle qu’il n’est pas flic… Il raccroche froidement.

Yann revoit encore des souvenirs d’Alexandra et de l’échographie. Johanna le rejoint, Yann lui dit qu’il l’aime. Johanna lui répond qu’elle aussi mais lui dit que s’il lui parle pas ça ne marchera pas. Yann avoue que c’est compliqué mais il finit par lui confier que quand Pierre a tué sa femme, il a aussi tué leur bébé… Alex était enceinte ! Johanna est désolée, elle pleure dans les bras de Yann. Il lui dit que Pierre a tout détruit en quelques secondes…



Chez Alain et Elisabeth, elle lui dit qu’elle demande juste un peu de respect de la part de Flore. Alain lui dit qu’elle doit elle aussi la respecter… Alain s’est déjà attaché à sa fille, il s’énerve et demande à Elisabeth de ne pas tout gâcher. Elisabeth s’excuse, elle promet de faire de son mieux.

Yann reçoit un appel d’Akim, il lui demande de venir au commissariat mais il ne sait pas pourquoi. Yann lui dit qu’il arrive. Sur place, Alex luiu parle de la menace reçue par Pierre par texto. Yann lui assure que ce n’est pas lui. Alex débriefe ensuite avec Becker, il pense que Yann est sincère. Becker lui dit de mettre la pression à l’opération pour savoir qui est derrière le numéro masqué.

Au cabinet, Johanna présente ses excuses à Florent… Il l’informe du message de menace qu’a reçu Pierre. Alain surprend une conversation téléphonique de Flore, il comprend qu’elle veut partir. Pendant ce temps là, Elisabeth parle à sa copine. Elle pense que le départ de Flore était un coup monté pour attendrir Alain. Elle lui conseille de faire le dos rond pour Alain. De son côté, Alain essaie de convaincre Flore de rester et prendre un appart à Montpellier. Il lui dit que Tiago en a marre de bouger tout le temps.

Flore et Tiago ont acheté du matériel bricolage. Flore interroge son fils, elle lui fait avouer qu’il a envie de se poser.

Johanna appelle Yann et lui parle du message de menace, Yann lui assure que ce n’est pas lui. Il la remercie, ça lui a fait du bien de parler. Ils se disent qu’ils s’aiment. Yan va voir la psy et il se confie sur la mort d’Alex. Elle lui parle de l’emdr, une sorte de thérapie par mouvement oculaire. Ça donne de bons résultats. Yann dit qu’il souhaite juste la mort de l’homme qui a tué sa femme. Il veut partir mais la psy insiste pour poursuivre la séance.

Alain parle avec Flore, qui lui confie qu’ils vont se poser avec Tiago. Alain annonce à Elisabeth qu’ils vont prendre un appart à Montpellier, il va l’aider financièrement. Elisabeth propose de l’aider à trouver, Flore est surprise.

Pierre dit à Emma qu’il ne se sent pas en sécurité, il pense que Yann lui en voudra toujours. Il se sentait plus en sécurité en prison ! Emma pense que ça ne va pas durer. Pierre reçoit un appel d’Alex, il lui dit de passer au commissariat. Sur place, il lui annonce l’identité de l’homme qui a envoyé le sms de menaces : Henri Lebrun ! Pierre le connait, c’est son ex beau-père.

