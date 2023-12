« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : votre film ce soir sur TF1 (5 décembre 2023)

Publicité





« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » est au programme TV de votre mardi 5 décembre 2023. Au casting de ce film, le sixième de la franchise Harry Potter, bien sûr Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley ), Emma Watson (Hermione Granger) ou bien encore Jim Broadbent (Horace Slughorn).





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.







« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » : histoire, synopsis

Voldemort semble désormais régner en maître sur le monde des Moldus et avoir la main mise sur l’univers de la sorcellerie. Poudlard n’est plus un havre de paix et le danger est partout. Pourtant, Dumbledore est déterminé à préparer Harry pour son ultime combat. Ensemble, ils tentent de mettre à jour les points faibles de Voldemort pour mieux le combattre. Pour ce faire, Dumbledore manipule son ancien collègue, le professeur Horace Slughorn, car il pense qu’il détient des informations capitales sur le jeune Voldemort…

Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Jessie Cave (Lavande Brown), Jim Broadbent (Le professeur Horace Slughorn), Michael Gambon (Le professeur Albus Dumbledore)



VIDÉO la bande-annonce

« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.